Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские удары по Одессе практически отрезали город от остальной части Украины.

По мнению профессора, потеря порта на Черном море будет иметь для Одессы разрушительные последствия в долгосрочной перспективе, так как через этот хаб шли продажа пшеницы и импорт товаров, в том числе оружия.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Высокоточные удары России изолировали Одессу от остальной Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Высокоточные удары России изолировали Одессу от остальной Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.

"Если посмотреть на российские удары по Одессе , они практически отрезали ее от остальной части страны. У нее больше нет порта на Черном море , и в долгосрочной перспективе это будет иметь для нее разрушительные последствия", — сказал он.

Профессор подчеркнул, что через этот хаб шли продажа пшеницы и импорт всевозможных товаров, в том числе оружия, однако теперь это невозможно.

Также он опроверг утверждения западных СМИ о якобы переломном моменте в конфликте на Украине в пользу Киева, назвав это пропагандистской кампанией.

На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.

Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.