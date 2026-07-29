ВС России поразили два сухогруза в море восточнее Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили два сухогруза восточнее Одессы.
- Сухогрузы доставляли вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска, сообщили в Минобороны России.
В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ.
"Вчера вечером российскими беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа "сухогруз", доставлявшим вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18