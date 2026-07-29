Россия и Украина ведут переговоры по обмену, сообщила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Украина ведут переговоры о новом обмене.
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ведутся переговоры по двум категориям: военнопленные и гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут вернуться домой.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Россия и Украина ведут переговоры, в ближайшее время готовится новый обмен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный уполномоченный в среду выступила на пленарной сессии в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже.
"Мы готовим ближайший обмен, даты пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс… Мы сейчас ведем переговоры. У нас есть две категории. Первая категория - это военнопленные. Вторая категория - это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой. По каждому списку ведутся свои переговоры, и я надеюсь, что прямо в ближайшее время мы сможем реализовать этот этап", - рассказала Лантратова журналистам.