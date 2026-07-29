НТК планово отремонтировала более 9 тысяч вагонов за полгода

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. НТК выполнила плановые ремонты 9,022 тысячи вагонов с января по июнь 2026 года, 70% объема работ проходится на внешних клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Основной объем деповского ремонта пришелся на стандартные полувагоны — 5,128 тысячи, инновационные полувагоны — 3,354 тысячи единиц. В сегменте текущих работ выполнено 56,376 тысячи ремонтов. Средний срок простоя полувагонов в деповских ремонтах составил 8,5 суток с прибытия.

Комплекс включает три вагоноремонтных предприятия полного цикла – в Невинномысске, Самаре и Рязани – и сеть участков текущего ремонта, приближенных к ключевым точкам погрузки. Как рассказал начальник управления договорной и аналитической работы дирекции по эксплуатации НТК Павел Севостьянов, совокупная численность производственного персонала трех предприятий составляет порядка 1,5 тысячи человек.

"Предприятия должны работать в рынке, зарабатывать деньги. Они берут максимальное количество вагонов со стороны, потому что на сторонних вагонах маржинальность выше", – пояснил Севостьянов, чьи слова приводит пресс-служба компании.