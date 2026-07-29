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НТК планово отремонтировала более 9 тысяч вагонов за полгода - РИА Новости, 29.07.2026
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11:58 29.07.2026 (обновлено: 12:22 29.07.2026)
НТК планово отремонтировала более 9 тысяч вагонов за полгода

НТК провела плановые ремонты более 9 тысяч вагонов с января по июнь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны
Железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Железнодорожные вагоны. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. НТК выполнила плановые ремонты 9,022 тысячи вагонов с января по июнь 2026 года, 70% объема работ проходится на внешних клиентов, сообщает пресс-служба компании.
Основной объем деповского ремонта пришелся на стандартные полувагоны — 5,128 тысячи, инновационные полувагоны — 3,354 тысячи единиц. В сегменте текущих работ выполнено 56,376 тысячи ремонтов. Средний срок простоя полувагонов в деповских ремонтах составил 8,5 суток с прибытия.
Комплекс включает три вагоноремонтных предприятия полного цикла – в Невинномысске, Самаре и Рязани – и сеть участков текущего ремонта, приближенных к ключевым точкам погрузки. Как рассказал начальник управления договорной и аналитической работы дирекции по эксплуатации НТК Павел Севостьянов, совокупная численность производственного персонала трех предприятий составляет порядка 1,5 тысячи человек.
"Предприятия должны работать в рынке, зарабатывать деньги. Они берут максимальное количество вагонов со стороны, потому что на сторонних вагонах маржинальность выше", – пояснил Севостьянов, чьи слова приводит пресс-служба компании.
В условиях отраслевого спроса предприятия НТК последовательно расширяют перечень выполняемых работ. Депо в Невинномысске освоило сервисный ремонт кассетных подшипников. Предприятия "Техкомплекс" и "СФАТ Рязань" получило допуск к ремонту инновационных вагонов – ранее эта специализация отсутствовала. Все три предприятия прошли аттестацию на ремонт любого типа подвижного состава, эксплуатируемого в группе компаний.
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