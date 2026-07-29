Новак поручил проработать развитие энергосистемы Алтая

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак провел совещание по энергоснабжению Алтая с участием представителей различных ведомств и компаний.

Он поручил Минэнерго совместно с региональными властями и энергетическими компаниями завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы региона с учетом прогнозируемого роста потребления.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы Республики Алтай с учетом прогнозируемого роста потребления, сообщило правительство.

Новак провел совещание по энергоснабжению Алтая с участием председателя правительства республики Александра Прокопьева, представителей Минэнерго, ФАС, правительств Алтая и Алтайского края, компаний "Россети", "Русгидро", "Системного оператора" и Сбербанка.

"По итогам совещания Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональными властями и энергетическим компаниям завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы региона с учетом прогнозируемого роста потребления и экономической эффективности решений", - говорится в сообщении.

В рамках совещания были рассмотрены различные варианты энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов в Республике Алтай до 2030 года, в том числе всесезонного курорта "Манжерок". Также на заседании обсуждалось перспективное развитие энергосистемы региона после 2031 года, добавляется в сообщении.