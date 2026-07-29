Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Алтая - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 29.07.2026 (обновлено: 21:26 29.07.2026)
Новак поручил проработать развитие энергосистемы Алтая

Новак поручил проработать оптимальный вариант развития энергосистемы Алтая

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по энергоснабжению Алтая с участием представителей различных ведомств и компаний.
  • Он поручил Минэнерго совместно с региональными властями и энергетическими компаниями завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы региона с учетом прогнозируемого роста потребления.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы Республики Алтай с учетом прогнозируемого роста потребления, сообщило правительство.
Новак провел совещание по энергоснабжению Алтая с участием председателя правительства республики Александра Прокопьева, представителей Минэнерго, ФАС, правительств Алтая и Алтайского края, компаний "Россети", "Русгидро", "Системного оператора" и Сбербанка.
"По итогам совещания Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональными властями и энергетическим компаниям завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы региона с учетом прогнозируемого роста потребления и экономической эффективности решений", - говорится в сообщении.
В рамках совещания были рассмотрены различные варианты энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов в Республике Алтай до 2030 года, в том числе всесезонного курорта "Манжерок". Также на заседании обсуждалось перспективное развитие энергосистемы региона после 2031 года, добавляется в сообщении.
На совещании были представлены возможные модели развития внешнего электроснабжения, включая развитие электрической сети напряжением 220 кВ и 500 кВ. Также среди вариантов были различные комбинированные решения, которые предусматривают строительство объектов генерации. Рассматривались параметры надежности и устойчивости энергоснабжения, сроки реализации проектов, объемы необходимых инвестиций.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, заявил Новак
25 июля, 16:24
 
Республика АлтайРоссияАлтайский крайАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссетиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала