Новак поручил проработать развитие энергосистемы Алтая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак провел совещание по энергоснабжению Алтая с участием представителей различных ведомств и компаний.
- Он поручил Минэнерго совместно с региональными властями и энергетическими компаниями завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы региона с учетом прогнозируемого роста потребления.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы Республики Алтай с учетом прогнозируемого роста потребления, сообщило правительство.
"По итогам совещания Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональными властями и энергетическим компаниям завершить проработку оптимального варианта развития энергосистемы региона с учетом прогнозируемого роста потребления и экономической эффективности решений", - говорится в сообщении.
В рамках совещания были рассмотрены различные варианты энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов в Республике Алтай до 2030 года, в том числе всесезонного курорта "Манжерок". Также на заседании обсуждалось перспективное развитие энергосистемы региона после 2031 года, добавляется в сообщении.
На совещании были представлены возможные модели развития внешнего электроснабжения, включая развитие электрической сети напряжением 220 кВ и 500 кВ. Также среди вариантов были различные комбинированные решения, которые предусматривают строительство объектов генерации. Рассматривались параметры надежности и устойчивости энергоснабжения, сроки реализации проектов, объемы необходимых инвестиций.