В Норильске подросток утонул, пытаясь переплыть озеро наперегонки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестнадцатилетний подросток утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края.
- Подросток вместе с подругой пытался переплыть часть озера наперегонки.
КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края, когда пытался переплыть водоем наперегонки с подругой, сообщил краевой главк МВД.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники МЧС, а также следственно‑оперативная группа.
В Сочи мужчина утонул в море во время шторма
27 июля, 13:18