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В Норильске подросток утонул, пытаясь переплыть озеро наперегонки - РИА Новости, 29.07.2026
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10:25 29.07.2026
В Норильске подросток утонул, пытаясь переплыть озеро наперегонки

В Норильске подросток утонул в озере Тундра, пытаясь переплыть его наперегонки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцатилетний подросток утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края.
  • Подросток вместе с подругой пытался переплыть часть озера наперегонки.
КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края, когда пытался переплыть водоем наперегонки с подругой, сообщил краевой главк МВД.
Норильске сотрудники полиции работают на месте гибели 16-летнего подростка. Предварительно установлено правоохранителями, что на озере Тундра отдыхала компания молодых людей. Юноша вместе с подругой решили переплыть часть озера наперегонки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники МЧС, а также следственно‑оперативная группа.
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ПроисшествияНорильскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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