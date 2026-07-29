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Эксперт предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям - РИА Новости, 29.07.2026
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11:23 29.07.2026
Эксперт предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям

Раевский: переданные нейросетям фото и личные данные могут попасть в чужие руки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПриложение "Алиса" с функцией чата с YandexGPT 5 Pro.
Приложение Алиса с функцией чата с YandexGPT 5 Pro. - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский предупредил, что фотографии и личные данные, переданные нейросетям, могут оказаться в чужих руках.
  • По словам Раевского, любая информация может всплыть по вине хакеров, из-за небрежности или нарушения инструкций.
  • Раевский посоветовал не сообщать о себе никакую персональную информацию, которая может быть впоследствии использована мошенниками или преступниками.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фотографии и личные данные, переданные нейросетям, могут оказаться в чужих руках, предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
"Отправляя нейросети фотографии для редактирования или какую-либо информацию для анализа, нужно быть готовым к тому, что она может оказаться в третьих руках", - пишет aif.ru со ссылкой на Раевского.
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По словам специалиста, каждый пользователь сам решает, чем делиться, но должен понимать: любая информация может всплыть - по вине хакеров, из-за небрежности или нарушения инструкций. Риск утечки данных касается не только нейросетей, но и любой информации, передаваемой через интернет или хранящейся на устройствах с доступом в сеть, добавил Раевский.
"Тут только одна общая рекомендация: не сообщать о себе никакую персональную информацию, которая может быть впоследствии использована какими-то мошенниками или преступниками", - посоветовал Раевский.
Он также предупредил, что даже данные, которые пользователь загружает в свое устройство, при наличии подключения к интернету могут оказаться в чужих руках.
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