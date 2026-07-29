Эксперт предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский предупредил, что фотографии и личные данные, переданные нейросетям, могут оказаться в чужих руках.

По словам Раевского, любая информация может всплыть по вине хакеров, из-за небрежности или нарушения инструкций.

Раевский посоветовал не сообщать о себе никакую персональную информацию, которая может быть впоследствии использована мошенниками или преступниками.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фотографии и личные данные, переданные нейросетям, могут оказаться в чужих руках, предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

"Отправляя нейросети фотографии для редактирования или какую-либо информацию для анализа, нужно быть готовым к тому, что она может оказаться в третьих руках", - пишет aif.ru со ссылкой на Раевского.

По словам специалиста, каждый пользователь сам решает, чем делиться, но должен понимать: любая информация может всплыть - по вине хакеров, из-за небрежности или нарушения инструкций. Риск утечки данных касается не только нейросетей, но и любой информации, передаваемой через интернет или хранящейся на устройствах с доступом в сеть, добавил Раевский.

"Тут только одна общая рекомендация: не сообщать о себе никакую персональную информацию, которая может быть впоследствии использована какими-то мошенниками или преступниками", - посоветовал Раевский.