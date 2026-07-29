Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне, пишут СМИ

По информации издания, офис Зеленского попытался связаться с канцелярией Нетаньяху, чтобы организовать встречу, но израильская сторона так и не ответила.

Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у Трампа состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо".