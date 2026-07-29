Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 29.07.2026 (обновлено: 15:44 29.07.2026)
Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне, пишут СМИ

Haaretz: Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне

© AP Photo / Jacquelyn MartinПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский во время церемонии прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне. 29 июля 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский во время церемонии прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский во время церемонии прощания с Линдси Грэмом* в Вашингтоне. 29 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, сообщило издание Haaretz.
  • Офис Зеленского пытался связаться с канцелярией Нетаньяху для организации встречи, но не получил ответа.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, сообщило издание Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время их пребывания в Вашингтоне на этой неделе", - говорится в сообщении.
По информации издания, офис Зеленского попытался связаться с канцелярией Нетаньяху, чтобы организовать встречу, но израильская сторона так и не ответила.
Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у Трампа состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Хвосты виляют собакой: мира не будет, придется воевать
Вчера, 08:00
 
В миреВашингтон (штат)ИзраильСШАБиньямин НетаньяхуВладимир ЗеленскийДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала