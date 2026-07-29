Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, сообщило издание Haaretz.
- Офис Зеленского пытался связаться с канцелярией Нетаньяху для организации встречи, но не получил ответа.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, сообщило издание Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время их пребывания в Вашингтоне на этой неделе", - говорится в сообщении.
По информации издания, офис Зеленского попытался связаться с канцелярией Нетаньяху, чтобы организовать встречу, но израильская сторона так и не ответила.
Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после этого у Трампа состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли "очень хорошо".