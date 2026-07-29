Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет военных из буферной зоны в Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху заявил Трампу, что израильские власти не выведут военных из буферной зоны в Сирии, пока там будет сохраняться угроза от "джихадистских групп".
- Встреча Трампа и Нетаньяху прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме, что израильские власти не выведут военных из буферной зоны в Сирии, пока там будет сохраняться угроза от "джихадистских групп", сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
«
"Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль сохранит свое присутствие в буферной зоне на юге Сирии до тех пор, пока там будет сохраняться угроза от "джихадистских групп", - говорится в публикации портала.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада.
Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.