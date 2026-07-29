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Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет военных из буферной зоны в Сирии - РИА Новости, 29.07.2026
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20:36 29.07.2026
Нетаньяху заявил Трампу, что не выведет военных из буферной зоны в Сирии

Axios: Нетаньяху заявил Трампу, что ЦАХАЛ останется в буферной зоне в Сирии

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху заявил Трампу, что израильские власти не выведут военных из буферной зоны в Сирии, пока там будет сохраняться угроза от "джихадистских групп".
  • Встреча Трампа и Нетаньяху прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме, что израильские власти не выведут военных из буферной зоны в Сирии, пока там будет сохраняться угроза от "джихадистских групп", сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
Во вторник в Белом доме состоялась встреча Трампа и Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
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"Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль сохранит свое присутствие в буферной зоне на юге Сирии до тех пор, пока там будет сохраняться угроза от "джихадистских групп", - говорится в публикации портала.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада.
Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США, пишет Axios
Вчера, 20:17
 
В миреСирияИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампАхмед аш-Шараа
 
 
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