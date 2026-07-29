Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ Нетаньяху предложил Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи Израилю в течение десяти лет.

Он поручил оборонному сектору разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок F-35.

В рамках переходного периода премьер Израиля предложил зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 до 10 миллиардов долларов на развитие систем израильской ПВО, а также создать совместный фонд исследования и разработки нового оружия на 16 миллиардов долларов.

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме предложил президенту США Дональду Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи в течение десяти лет, заявив о стремлении страны достичь полной независимости в обороне страны, передает портал Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме предложил президенту США Дональду Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи в течение десяти лет, заявив о стремлении страны достичь полной независимости в обороне страны, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

« "По словам израильского чиновника, Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту (Джей Ди – ред.) Вэнсу и (спецпосланнику Стивену – ред.) Уиткоффу, что он настроен серьезно сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет. Он подчеркнул, что хочет перейти к переговорам по соответствующему меморандуму о взаимопонимании", - пишет портал.

При этом как сообщает портал, Трамп и его команда отметили, что некоторые республиканцы опасаются обвинений в антиизраильской позиции из-за поддержки отказа от помощи Израилю . В ответ Нетаньяху пообещал возглавить этот процесс публично.

Для достижения этой цели премьер Израиля уже поручил оборонному сектору в течение десяти лет разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок истребителей F-35, говорится в публикации.

В рамках переходного периода Нетаньяху, по информации Axios, предлагает зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов - на развитие систем израильской ПВО. Кроме того, проект включает создание совместного фонда исследования и разработки нового оружия еще на 16 миллиардов долларов.