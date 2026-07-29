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Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США, пишет Axios - РИА Новости, 29.07.2026
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20:17 29.07.2026
Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США, пишет Axios

Axios: Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от помощи США за 10 лет

© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in HebrewПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in Hebrew
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху предложил Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи Израилю в течение десяти лет.
  • Он поручил оборонному сектору разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок F-35.
  • В рамках переходного периода премьер Израиля предложил зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 до 10 миллиардов долларов на развитие систем израильской ПВО, а также создать совместный фонд исследования и разработки нового оружия на 16 миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме предложил президенту США Дональду Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи в течение десяти лет, заявив о стремлении страны достичь полной независимости в обороне страны, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
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"По словам израильского чиновника, Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту (Джей Ди – ред.) Вэнсу и (спецпосланнику Стивену – ред.) Уиткоффу, что он настроен серьезно сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет. Он подчеркнул, что хочет перейти к переговорам по соответствующему меморандуму о взаимопонимании", - пишет портал.
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При этом как сообщает портал, Трамп и его команда отметили, что некоторые республиканцы опасаются обвинений в антиизраильской позиции из-за поддержки отказа от помощи Израилю. В ответ Нетаньяху пообещал возглавить этот процесс публично.
Для достижения этой цели премьер Израиля уже поручил оборонному сектору в течение десяти лет разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок истребителей F-35, говорится в публикации.
В рамках переходного периода Нетаньяху, по информации Axios, предлагает зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов - на развитие систем израильской ПВО. Кроме того, проект включает создание совместного фонда исследования и разработки нового оружия еще на 16 миллиардов долларов.
Текущее 10-летнее соглашение о военной помощи США Израилю на 38 миллиардов долларов прекращает свое действие в 2028 году. Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Израиль должен уйти от статуса получателя американских дотаций и перейти к равноправному технологическому партнерству.
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