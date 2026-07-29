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Нетаньяху встретится в среду с главой Пентагона, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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16:14 29.07.2026
Нетаньяху встретится в среду с главой Пентагона, сообщают СМИ

N12: Нетаньяху в среду должен встретиться с главой Пентагона Хегсетом

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться с главой Пентагона Питом Хегсетом и членами конгресса США.
  • Во вторник Биньямин Нетаньяху встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и с Трампом, встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться в среду с главой Пентагона Питом Хегсетом и членами конгресса США, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
"Сегодня ожидается, что Нетаньяху встретится с министром войны Питом Хегсетом и членами конгресса США", - говорится в сообщении.
Телеканал также отмечает, что во вторник израильский премьер встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Блэр Хаус в Вашингтоне.
Во вторник в Белом доме завершилась встреча Трампа и Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
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