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Нетаньяху рассказал о встрече с Трампом - РИА Новости, 29.07.2026
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09:37 29.07.2026
Нетаньяху рассказал о встрече с Трампом

Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших

© Leah MillisДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Leah Millis
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал встречу с президентом США Дональдом Трампом как одну из лучших.
  • Стороны обсудили общие цели, в том числе недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Овальном кабинете во вторник, как одну из лучших встреч с Трампом.
Во вторник в Белом доме завершилась встреча Трампа и Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Трамп менее радушно приветствовал Нетаньяху, чем обычно, пишет WSJ
Вчера, 09:00
"Я провел отличную встречу с президентом Трампом… Одна из лучших встреч с президентом США, нашим другом Дональдом Трампом", - заявил Нетаньяху.
Израильский премьер отметил, что в рамках встречи стороны обсудили общие цели, в том числе недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
Ранее газета Wall Street Journal написала, что Трамп менее радушно, чем обычно, приветствовал Нетаньяху в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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