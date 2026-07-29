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Новак поручил продолжить контролировать цены на рынке топлива - РИА Новости, 29.07.2026
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14:32 29.07.2026 (обновлено: 14:35 29.07.2026)
Новак поручил продолжить контролировать цены на рынке топлива

Новак поручил продолжать работу по обеспечению российского рынка нефтепродуктами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБензовоз на МКАДе в Москве
Бензовоз на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бензовоз на МКАДе в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
  • Он поручил продолжить работу по обеспечению рынка РФ нефтепродуктами и контролировать ситуацию с ценами.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжать работу над обеспечением рынка РФ нефтепродуктами и контролировать ситуацию с ценами, сообщило правительство.
Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
«

"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей", - сказано в сообщении.

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