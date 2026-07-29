Новак поручил продолжить контролировать цены на рынке топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
- Он поручил продолжить работу по обеспечению рынка РФ нефтепродуктами и контролировать ситуацию с ценами.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжать работу над обеспечением рынка РФ нефтепродуктами и контролировать ситуацию с ценами, сообщило правительство.
Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
«
"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей", - сказано в сообщении.