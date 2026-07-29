Новак поручил продолжить контролировать цены на рынке топлива

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"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей", - сказано в сообщении.