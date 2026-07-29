Цены на нефть возобновили рост после обещания Трампа ударить по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану.
- По состоянию на 16:22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 5,65% относительно предыдущего закрытия — до 86,72 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 6,33% — до 84,28 доллара.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в среду Трамп пообещал журналисту Fox News Трей Ингст, комментируя атаку Ирана на авиабазу в Иордании, "отметелить их по полной программе".
До этого заявления нефть дорожала менее чем на 5%.