Цены на нефть возобновили рост после обещания Трампа ударить по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану.

По состоянию на 16:22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 5,65% относительно предыдущего закрытия — до 86,72 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 6,33% — до 84,28 доллара.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Bren t подскакивает на 5,65% относительно предыдущего закрытия - до 86,72 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WT I в то же время дорожают на 6,33% - до 84,28 доллара.

Ранее в среду Трамп пообещал журналисту Fox News Трей Ингст, комментируя атаку Ирана на авиабазу в Иордании, "отметелить их по полной программе".