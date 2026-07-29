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Цены на нефть возобновили рост после обещания Трампа ударить по Ирану - РИА Новости, 29.07.2026
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16:33 29.07.2026
Цены на нефть возобновили рост после обещания Трампа ударить по Ирану

Нефть дорожает на 6% на фоне обещаний Трампа ударить по Ирану

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану.
  • По состоянию на 16:22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 5,65% относительно предыдущего закрытия — до 86,72 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 6,33% — до 84,28 доллара.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост примерно до 6% после обещания президента США Дональда Трампа ударить по Ирану, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 5,65% относительно предыдущего закрытия - до 86,72 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 6,33% - до 84,28 доллара.
Ранее в среду Трамп пообещал журналисту Fox News Трей Ингст, комментируя атаку Ирана на авиабазу в Иордании, "отметелить их по полной программе".
До этого заявления нефть дорожала менее чем на 5%.
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В миреИранСШАИорданияДональд ТрампBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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