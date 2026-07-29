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На Западе рассказали о требовании НАТО после ударов России в Черном море - РИА Новости, 29.07.2026
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15:04 29.07.2026
На Западе рассказали о требовании НАТО после ударов России в Черном море

Диесен: НАТО потребует от России прекращения ударов в Черном море

© REUTERS / Victor SayenkoПожар на судне в порту Одессы
Пожар на судне в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Victor Sayenko
Пожар на судне в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что НАТО может потребовать от России прекратить огонь в Черном море из-за блокады Украины.
  • Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявлял, что Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО запросит у России прекращение огня в Черном море из-за блокады Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
«

"Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции. Альянс, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море", — написал он в социальной сети X.

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На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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