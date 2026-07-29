На Западе рассказали о требовании НАТО после ударов России в Черном море

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"Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции. Альянс, вероятно, будет настаивать на прекращении огня в Черном море", — написал он в социальной сети X.