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Зеленский не понимает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО - РИА Новости, 29.07.2026
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07:06 29.07.2026
Зеленский не понимает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО

Зеленский высказал недоумение тем, что Киев до сих пор не позвали в НАТО

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО.
  • Зеленский заявил, что Киев хочет быть вместе с американцами и европейцами в вопросе членства в НАТО и считает это важным для гарантий безопасности.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал недоумение тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО, отметив, что не понимает причины подобной позиции альянса по отношению к Киеву.
"Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО", - заявил он, говоря на английском языке в интервью американскому телеканалу Fox News.
Зеленский добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.
"Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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