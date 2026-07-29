Зеленский не понимает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО.

Зеленский заявил, что Киев хочет быть вместе с американцами и европейцами в вопросе членства в НАТО и считает это важным для гарантий безопасности.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал недоумение тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО, отметив, что не понимает причины подобной позиции альянса по отношению к Киеву.

"Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО ", - заявил он, говоря на английском языке в интервью американскому телеканалу Fox News

Зеленский добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.

"Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно", - сказал он.