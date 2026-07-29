Зеленский не понимает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО.
- Зеленский заявил, что Киев хочет быть вместе с американцами и европейцами в вопросе членства в НАТО и считает это важным для гарантий безопасности.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал недоумение тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО, отметив, что не понимает причины подобной позиции альянса по отношению к Киеву.
Зеленский добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.
"Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.