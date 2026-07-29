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Стас Намин не заявил иск к пасынку по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 29.07.2026
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23:41 29.07.2026
Стас Намин не заявил иск к пасынку по делу о двойном убийстве

Стас Намин не заявил гражданский иск к пасынку по делу о двойном убийстве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не заявляли гражданский иск к пасынку Роману Ткаченко, который получил 18 лет колонии за двойное убийство.
  • Мособлсуд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата.
  • Апелляционный суд в июне оставил приговор в силе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена в качестве потерпевших не заявляли гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, получившему 18 лет колонии за двойное убийство, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Гражданский иск по делу не заявлен", - говорится в документе.
Согласно законодательству, потерпевшие по уголовному делу могут подать гражданский иск для возмещения вреда, причиненного преступлением.
Мособлсуд в марте приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий.
Намин вместе с бывшей супругой проходят потерпевшими по делу.
Защита настаивала, что у Ткаченко есть проблемы с ментальным здоровьем: по словам адвоката, в прошлом он пытался покончить с собой, а в момент преступления находился в состоянии аффекта. Тем не менее, экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства.
Согласно материалам, которые есть у РИА Новости, Намин в показаниях отмечал, что пасынок пытался переложить ответственность за двойное убийство на свою мать, которая прибыла на место преступления до вызова полиции.
Апелляционный суд в июне оставил приговор в силе.
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