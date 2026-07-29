Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде. Архивное фото

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде

Стас Намин не заявил иск к пасынку по делу о двойном убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не заявляли гражданский иск к пасынку Роману Ткаченко, который получил 18 лет колонии за двойное убийство.

Мособлсуд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата.

Апелляционный суд в июне оставил приговор в силе.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена в качестве потерпевших не заявляли гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, получившему 18 лет колонии за двойное убийство, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Гражданский иск по делу не заявлен", - говорится в документе.

Согласно законодательству, потерпевшие по уголовному делу могут подать гражданский иск для возмещения вреда, причиненного преступлением.

Мособлсуд в марте приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий.

Намин вместе с бывшей супругой проходят потерпевшими по делу.

Защита настаивала, что у Ткаченко есть проблемы с ментальным здоровьем: по словам адвоката, в прошлом он пытался покончить с собой, а в момент преступления находился в состоянии аффекта. Тем не менее, экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства.

Согласно материалам, которые есть у РИА Новости, Намин в показаниях отмечал, что пасынок пытался переложить ответственность за двойное убийство на свою мать, которая прибыла на место преступления до вызова полиции.