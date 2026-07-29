В России сняли ограничения на ввоз мяса белорусского производителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор с 30 июля отменяет ограничения на ввоз мяса белорусского производителя ООО "Александров".

Решение принято на основании гарантий о соответствии продукции требованиям ЕАЭС и России.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 июля отменяет ограничения поставок в Россию производителя мяса из Белоруссии ООО "Александров", сообщила служба.

Россельхознадзор сообщает о разрешении с 30 июля ввоза в Россию продукции белорусского ООО "Александров", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что решение принято на основании гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии о соответствии продуктов данного предприятия требованиям ЕАЭС и России, а также информации по принятым белорусской стороной мерам по недопущению нарушений.