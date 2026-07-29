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В России сняли ограничения на ввоз мяса белорусского производителя - РИА Новости, 29.07.2026
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18:04 29.07.2026
В России сняли ограничения на ввоз мяса белорусского производителя

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз мяса белорусского производителя

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГовядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор с 30 июля отменяет ограничения на ввоз мяса белорусского производителя ООО "Александров".
  • Решение принято на основании гарантий о соответствии продукции требованиям ЕАЭС и России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 июля отменяет ограничения поставок в Россию производителя мяса из Белоруссии ООО "Александров", сообщила служба.
"Россельхознадзор сообщает о разрешении с 30 июля ввоза в Россию продукции белорусского ООО "Александров", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что решение принято на основании гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии о соответствии продуктов данного предприятия требованиям ЕАЭС и России, а также информации по принятым белорусской стороной мерам по недопущению нарушений.
В марте текущего года в отношении ООО "Александров" были введены временные ограничения в связи с повторным выявлением бактерий группы кишечной палочки в поставляемой в Россию говядине, добавили там.
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