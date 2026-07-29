Преступники активно используют Telegram при торговле оружием, заявило МВД

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Злоумышленники активно используют мессенджер Telegram при продаже наркотиков, торговле оружием и поддельными документами, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.