Преступники активно используют Telegram при торговле оружием, заявило МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Злоумышленники активно используют мессенджер Telegram при продаже наркотиков, торговле оружием и поддельными документами.
- Telegram применяется для незаконного сбора и распространения персональных данных, а также для анонимной рассылки ложных сообщений о готовящихся актах терроризма.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Злоумышленники активно используют мессенджер Telegram при продаже наркотиков, торговле оружием и поддельными документами, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители добавили, что также злоумышленники используют Telegram для незаконного сбора и распространения персональных данных, анонимной рассылки заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма.