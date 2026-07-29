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Преступники активно используют Telegram при торговле оружием, заявило МВД - РИА Новости, 29.07.2026
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14:20 29.07.2026
Преступники активно используют Telegram при торговле оружием, заявило МВД

МВД: преступники активно используют Telegram при торговле фальшивыми документами

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники активно используют мессенджер Telegram при продаже наркотиков, торговле оружием и поддельными документами.
  • Telegram применяется для незаконного сбора и распространения персональных данных, а также для анонимной рассылки ложных сообщений о готовящихся актах терроризма.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Злоумышленники активно используют мессенджер Telegram при продаже наркотиков, торговле оружием и поддельными документами, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Помимо этого, мессенджер (Telegram - ред.) активно используется при подготовке и совершении таких видов преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что также злоумышленники используют Telegram для незаконного сбора и распространения персональных данных, анонимной рассылки заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма.
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ТехнологииTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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