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В Москве задержали преступника, ранившего человека из травмата - РИА Новости, 29.07.2026
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14:04 29.07.2026
В Москве задержали преступника, ранившего человека из травмата

МВД: мужчина выстрелил из травмата в ногу человеку на юге Москвы, он задержан

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Даниловской набережной произошло нападение: неизвестный выстрелил мужчине в ногу из травматического пистолета.
  • Полицейские задержали подозреваемого — 41-летнего жителя Подмосковья.
  • Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Подмосковья, выстрелившего из травматического пистолета в ногу мужчине на юге Москвы, возбуждено дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В полицию поступила информация о том, что на Даниловской набережной неизвестный ранил заявителя из травматического пистолета.
"На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Даниловскому району столицы. Потерпевший рассказал прибывшим сотрудникам, что после непродолжительного разговора злоумышленник выстрелил ему в ногу, после чего скрылся", - отметили в пресс-службе, добавив, что врачи констатировали у потерпевшего огнестрельное ранение.
Полицейские в подъезде одного из домов на Даниловской набережной обнаружили и задержали подозреваемого, 41-летнего жителя Подмосковья. При досмотре у мужчины был изъят травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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