В Москве задержали преступника, ранившего человека из травмата

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на Даниловской набережной произошло нападение: неизвестный выстрелил мужчине в ногу из травматического пистолета.

Полицейские задержали подозреваемого — 41-летнего жителя Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Подмосковья, выстрелившего из травматического пистолета в ногу мужчине на юге Москвы, возбуждено дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В полицию поступила информация о том, что на Даниловской набережной неизвестный ранил заявителя из травматического пистолета.

"На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Даниловскому району столицы. Потерпевший рассказал прибывшим сотрудникам, что после непродолжительного разговора злоумышленник выстрелил ему в ногу, после чего скрылся", - отметили в пресс-службе, добавив, что врачи констатировали у потерпевшего огнестрельное ранение.

Полицейские в подъезде одного из домов на Даниловской набережной обнаружили и задержали подозреваемого, 41-летнего жителя Подмосковья . При досмотре у мужчины был изъят травматический пистолет.