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В 2026 году выявили более 24 тысяч случаев мошенничества в Telegram - РИА Новости, 29.07.2026
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14:00 29.07.2026
В 2026 году выявили более 24 тысяч случаев мошенничества в Telegram

МВД с начала года выявило более 24 тысяч случаев мошенничества в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала года МВД РФ зарегистрировало более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками для дистанционных хищений.
  • МВД России и ФСБ России установили факты использования спецслужбами Украины Telegram для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МВД РФ с начала года зарегистрировало более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками для дистанционных хищений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищений", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что МВД России и ФСБ России установлены и задокументированны многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота Telegram для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
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