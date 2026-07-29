В 2026 году выявили более 24 тысяч случаев мошенничества в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала года МВД РФ зарегистрировало более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками для дистанционных хищений.
- МВД России и ФСБ России установили факты использования спецслужбами Украины Telegram для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МВД РФ с начала года зарегистрировало более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками для дистанционных хищений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищений", - говорится в сообщении.
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14 марта, 12:45