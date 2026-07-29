В 2026 году выявили более 24 тысяч случаев мошенничества в Telegram

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МВД РФ с начала года зарегистрировало более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками для дистанционных хищений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищений", - говорится в сообщении.