МВД предупредило о мошенничестве с заказом такси

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"Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из смс. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги", - говорится в сообщении.