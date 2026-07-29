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МВД предупредило о мошенничестве с заказом такси - РИА Новости, 29.07.2026
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08:32 29.07.2026
МВД предупредило о мошенничестве с заказом такси

МВД: мошенники обманывают таксистов, выманивая данные банковской карты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники оформляют заказ такси и просят водителя сообщить данные банковской карты и код из СМС для оплаты, после чего похищают деньги.
  • В МВД предупредили, что подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы услуг, и посоветовали не сообщать номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники оформляют заказ такси и для оплаты просят водителя сообщить данные банковской карты и код из смс, после чего похищают деньги, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
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"Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из смс. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы услуг.
"Никогда не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику", - заключили в ведомстве.
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