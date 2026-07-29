Эксперт оценил, безопасно ли знакомиться через бота "Дайвинчик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
- По словам Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, незнакомые сервисы, такие как "Дайвинчик", имеют максимальную вероятность обмана или попыток вовлечения в незаконную деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Чат-бот для знакомств в Telegram "Дайвинчик", через который Украина втягивала россиян в террористическую деятельность, не является крупной площадкой, поэтому вероятность обмана или попыток вовлечения в незаконную деятельность максимальная, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Если говорить про знакомство и прочие вещи, надо относиться к этому очень просто. Большие сервисы, они дают хоть какие-то правила общения и прочие вещи. Если этот сервис незнакомый, вероятность того, что тебя обманут, ты попадешь на деньги, тебя попытаются вовлечь в незаконную деятельность, она максимальная. Поэтому надо ориентироваться на это", - сказал Муртазин, отвечая на вопрос о безопасности "Дайвинчика".
Как позже выяснило РИА Новости, чат-бот продолжает работу в Telegram, в настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц.