Эксперт оценил, безопасно ли знакомиться через бота "Дайвинчик"

"Если говорить про знакомство и прочие вещи, надо относиться к этому очень просто. Большие сервисы, они дают хоть какие-то правила общения и прочие вещи. Если этот сервис незнакомый, вероятность того, что тебя обманут, ты попадешь на деньги, тебя попытаются вовлечь в незаконную деятельность, она максимальная. Поэтому надо ориентироваться на это", - сказал Муртазин, отвечая на вопрос о безопасности "Дайвинчика".