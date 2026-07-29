Мурашко назвал 15-минутный норматив приема у врача бессмысленным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мурашко назвал жесткий норматив в 15 минут на прием пациента бессмысленным и усредненным.
- Он добавил, что сейчас в качестве эксперимента начали внедряться опросники для более гибкого планирования времени приема.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Норматив, согласно которому на прием в поликлинике отводится всего 15 минут, потерял смысл, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".
По словам министра, это норматив усредненный — и для тех, кто "только спросить", и для тех, кто пришел на повторный прием, и для тех, кто явился к врачу впервые и кому требуется осмотр.
Сейчас в качестве эксперимента начали внедрять опросники, отметил Мурашко. Когда пациент записывается к врачу, ему предлагается ответить, на что он жалуется, и описать симптомы. Анкету можно заполнить письменно или при помощи голосового ввода. Это позволяет более гибко планировать время приема, заключил глава Минздрава.
Он также рассказал, что дефицит кадров в российском здравоохранении пока сохраняется, но очень сильно сокращается. Этому помогают программы по поддержке специалистов — "Земский доктор", "Земский фельдшер", дополнительные социальные выплаты и многое другое.