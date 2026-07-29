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Мурашко сообщил о сокращении дефицита кадров в российском здравоохранении - РИА Новости, 29.07.2026
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10:11 29.07.2026
Мурашко сообщил о сокращении дефицита кадров в российском здравоохранении

Мурашко: дефицит кадров в здравоохранении сильно сокращается

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит кадров в российском здравоохранении сильно сокращается благодаря программам поддержки специалистов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
  • По ряду населенных пунктов в России дефицит медицинских работников все еще сохраняется, но в ближайшие 2–3 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Дефицит кадров в российском здравоохранении сейчас очень сильно сокращается благодаря программам, которые направлены на поддержку специалистов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Дефицит еще сохраняется, но очень сильно сокращается. Работают различные программы, которые поддерживают специалистов: "Земский доктор", "Земский фельдшер", дополнительные социальные выплаты в первичном звене и многое-многое другое", - сказал Мурашко в интервью "Комсомольской правде".
Он уточнил, что по ряду населенных пунктов в РФ еще сохраняется дефицит. Однако в ближайшие 2-3 года ситуация очень сильно начнет меняться в лучшую сторону.
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