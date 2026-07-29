Билан может заработать 115 миллионов рублей на сольном концерте в Москве

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заслуженный артист России Дима Билан может заработать около 115 миллионов рублей выручки от продажи билетов на сольный концерт в Москве, подсчитало РИА Новости.

Стадион "Динамо" в концертной конфигурации вмещает около 21 тысячи человек. Цены на билеты стартуют с отметки 4,5 тысячи рублей - это места в дальних секторах. Большинство билетов на трибунах продается по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие места в секторах, расположенных ближе всего к сцене, стоят около 12 тысяч рублей. Билеты в фан-зоны доступны по цене 6,5 тысячи рублей.