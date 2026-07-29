Билан может заработать 115 миллионов рублей на сольном концерте в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный артист России Дима Билан даст сольный концерт на стадионе «Динамо» 31 июля.
- Стадион «Динамо» вмещает около 21 тысячи человек, и цены на билеты варьируются от 4,5 до 12 тысяч рублей.
- В случае полной загрузки площадки выручка от продажи билетов может составить около 115 миллионов рублей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заслуженный артист России Дима Билан может заработать около 115 миллионов рублей выручки от продажи билетов на сольный концерт в Москве, подсчитало РИА Новости.
Билан даст большой сольный концерт на стадионе "Динамо" 31 июля.
Стадион "Динамо" в концертной конфигурации вмещает около 21 тысячи человек. Цены на билеты стартуют с отметки 4,5 тысячи рублей - это места в дальних секторах. Большинство билетов на трибунах продается по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие места в секторах, расположенных ближе всего к сцене, стоят около 12 тысяч рублей. Билеты в фан-зоны доступны по цене 6,5 тысячи рублей.
Как выяснило РИА Новости, VIP-ложи и билеты категории Meet & Greet в продаже отсутствуют. В настоящий момент реализовано около 95% билетов. В случае полной загрузки площадки выручка от продажи билетов может составить около 115 миллионов рублей без учета расходов на организацию концерта.
Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесской Республике. Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала "Муз-ТВ" и "Золотой граммофон". В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.