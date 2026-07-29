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В Москве осудили двух бывших заместителей главы Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2026
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21:56 29.07.2026 (обновлено: 21:58 29.07.2026)
В Москве осудили двух бывших заместителей главы Белгородской области

В Москве осудили на 19 и 20 лет 2 бывших заместителей главы Белгородской области

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.
  • Зайнуллин оштрафован почти на 500 миллионов рублей, Базаров — ровно на 500 миллионов рублей, также их лишили права занимать должности на госслужбе более чем на 10 лет.
  • Ущерб бюджету от действий фигурантов превысил 1,7 миллиарда рублей, а технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину - на срок 20 лет", - огласила приговор судья.
Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, а Базарова - ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.
Базаров и Зайнуллин ранее были задержаны по делу о хищении денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Всего же на скамье подсудимых было 10 фигурантов, в том числе бывший начальник ОГБУ "УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области" Алексей Сошников. Он сегодня получил 20 лет со штрафом в 500 миллионов рублей.
Фигурантам в зависимости от роли было предъявлено обвинение в присвоении или растрате, взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате их действий, как следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости, бюджету был причинен ущерб свыше 1,7 миллиарда рублей, а технические характеристики оборонительных сооружений было необоснованно занижены.
При этом незаконные действия, подчеркивается в материалах, давали возможность материального обогащения должностным лицам правительства Белгородской области и подконтрольным им учреждениям за счет финансирования закупок и производства тетраэдров через привлеченных юридических лиц.
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