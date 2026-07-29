В Москве осудили двух бывших заместителей главы Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.

Зайнуллин оштрафован почти на 500 миллионов рублей, Базаров — ровно на 500 миллионов рублей, также их лишили права занимать должности на госслужбе более чем на 10 лет.

Ущерб бюджету от действий фигурантов превысил 1,7 миллиарда рублей, а технические характеристики оборонительных сооружений были необоснованно занижены.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 20 и 19 годам бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину - на срок 20 лет", - огласила приговор судья.

Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 миллионов рублей, а Базарова - ровно на 500 миллионов. Их также лишили права занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.

Базаров и Зайнуллин ранее были задержаны по делу о хищении денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Всего же на скамье подсудимых было 10 фигурантов, в том числе бывший начальник ОГБУ "УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области" Алексей Сошников. Он сегодня получил 20 лет со штрафом в 500 миллионов рублей.

Фигурантам в зависимости от роли было предъявлено обвинение в присвоении или растрате, взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате их действий, как следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости, бюджету был причинен ущерб свыше 1,7 миллиарда рублей, а технические характеристики оборонительных сооружений было необоснованно занижены.