Станция метро "Домодедовская" в Москве работает штатно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобиль въехал в подземный переход у станции метро «Домодедовская» в Москве после столкновения с другой машиной, пострадавших нет.
- Станция метро «Домодедовская» работает штатно, но временно ограничен доступ к выходу №4.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Станция московского метро "Домодедовская" работает штатно, временно ограничен доступ к четвертому выходу, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее в столичном главке МВД России сообщили РИА Новости, что автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве после столкновения с другой машиной, пострадавших нет.
"Станция "Домодедовская" работает штатно", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что временно ограничен доступ к выходу №4.
В Москве два человека пострадали в ДТП
Вчера, 17:23