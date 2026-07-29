Рейтинг@Mail.ru
Станция метро "Домодедовская" в Москве работает штатно - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 29.07.2026
Станция метро "Домодедовская" в Москве работает штатно

Станция метро "Домодедовская" в Москве работает штатно после ДТП

© Агентство "Москва"/MAXДТП у метро "Домодедовская" в Москве
ДТП у метро Домодедовская в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Агентство "Москва"/MAX
ДТП у метро "Домодедовская" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль въехал в подземный переход у станции метро «Домодедовская» в Москве после столкновения с другой машиной, пострадавших нет.
  • Станция метро «Домодедовская» работает штатно, но временно ограничен доступ к выходу №4.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Станция московского метро "Домодедовская" работает штатно, временно ограничен доступ к четвертому выходу, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее в столичном главке МВД России сообщили РИА Новости, что автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве после столкновения с другой машиной, пострадавших нет.
"Станция "Домодедовская" работает штатно", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что временно ограничен доступ к выходу №4.
ДТП на Калужском шоссе в Москве. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Москве два человека пострадали в ДТП
Вчера, 17:23
 
МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала