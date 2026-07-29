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В Москве машина столкнулась с другим авто и въехала в подземный переход - РИА Новости, 29.07.2026
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20:21 29.07.2026 (обновлено: 21:31 29.07.2026)
В Москве машина столкнулась с другим авто и въехала в подземный переход

В Москве машина столкнулась с другим авто и въехала в подземный переход у метро

© Агентство "Москва"/MAXДТП у метро "Домодедовская" в Москве
ДТП у метро Домодедовская в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Агентство "Москва"/MAX
ДТП у метро "Домодедовская" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У станции метро «Домодедовская» в Москве столкнулись два транспортных средства, одно из них въехало в подземный переход.
  • Пострадавших в результате инцидента нет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве после столкновения с другой машиной, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро "Домодедовская", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадавших нет.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что на лестнице подземного перехода стоит автомобиль Mustang с белорусскими номерами.
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