ДТП у метро "Домодедовская" в Москве

ДТП у метро "Домодедовская" в Москве

© Агентство "Москва"/MAX ДТП у метро "Домодедовская" в Москве

В Москве машина столкнулась с другим авто и въехала в подземный переход

Краткий пересказ от РИА ИИ У станции метро «Домодедовская» в Москве столкнулись два транспортных средства, одно из них въехало в подземный переход.

Пострадавших в результате инцидента нет.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве после столкновения с другой машиной, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Столкнулись два транспортных средства с последующим наездом одного из них на подземный переход у станции метро "Домодедовская", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД.