В Москве при падении лифта погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В доме на Открытом шоссе в Москве при падении лифта погиб человек.

В доме проводился ремонт лифтов.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рабочий погиб при падении лифта в многоэтажке на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в результате падения лифта в доме на Открытом шоссе погиб один человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в доме проводился ремонт лифтов.