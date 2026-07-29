Краткий пересказ от РИА ИИ
- В доме на Открытом шоссе в Москве при падении лифта погиб человек.
- В доме проводился ремонт лифтов.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рабочий погиб при падении лифта в многоэтажке на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в результате падения лифта в доме на Открытом шоссе погиб один человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в доме проводился ремонт лифтов.
Это подтвердили в экстренных службах столицы, добавив, что погибший был одним из ремонтников. Спасатели извлекли его тело из-под лифта. Инцидент произошел в доме 6, корпус 13 на Открытом шоссе накануне вечером.
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