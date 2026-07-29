Рейтинг@Mail.ru
В Москве при падении лифта погиб человек - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 29.07.2026 (обновлено: 12:49 29.07.2026)
В Москве при падении лифта погиб человек

На востоке Москвы при падении лифта погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В доме на Открытом шоссе в Москве при падении лифта погиб человек.
  • В доме проводился ремонт лифтов.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рабочий погиб при падении лифта в многоэтажке на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в результате падения лифта в доме на Открытом шоссе погиб один человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в доме проводился ремонт лифтов.
Это подтвердили в экстренных службах столицы, добавив, что погибший был одним из ремонтников. Спасатели извлекли его тело из-под лифта. Инцидент произошел в доме 6, корпус 13 на Открытом шоссе накануне вечером.
Движение вверх: как делают лифты - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Движение вверх: как делают лифты
24 июля, 10:19
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала