Эксперт рассказала, что нельзя писать собеседникам в мессенджерах

Краткий пересказ от РИА ИИ Лазарева, руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", рекомендует не разглашать в мессенджерах место работы, уровень зарплаты и наличие сбережений.

Следует настроить приватность аккаунтов так, чтобы посторонние не видели группы и подписки.

Эксперт советует проверять новых собеседников в мессенджерах на предмет недавно созданного аккаунта и скрытого номера телефона.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники в мессенджерах часто ищут информацию о месте работы, уровне зарплаты и сбережениях потенциальных жертв - такую информацию о себе в интернете публиковать не стоит, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

"Не разглашайте в мессенджерах место работы, уровень зарплаты и наличие сбережений. Немедленно прекращайте общение, если случайный собеседник в интернете активно интересуется вашим бюджетом", - рекомендует она.

Кроме того, стоит настроить приватность аккаунтов так, чтобы посторонние не видели группы и подписки.