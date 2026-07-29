Эксперт рассказала, что нельзя писать собеседникам в мессенджерах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лазарева, руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", рекомендует не разглашать в мессенджерах место работы, уровень зарплаты и наличие сбережений.
- Следует настроить приватность аккаунтов так, чтобы посторонние не видели группы и подписки.
- Эксперт советует проверять новых собеседников в мессенджерах на предмет недавно созданного аккаунта и скрытого номера телефона.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники в мессенджерах часто ищут информацию о месте работы, уровне зарплаты и сбережениях потенциальных жертв - такую информацию о себе в интернете публиковать не стоит, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"Не разглашайте в мессенджерах место работы, уровень зарплаты и наличие сбережений. Немедленно прекращайте общение, если случайный собеседник в интернете активно интересуется вашим бюджетом", - рекомендует она.
Кроме того, стоит настроить приватность аккаунтов так, чтобы посторонние не видели группы и подписки.
Эксперт также советует обращать внимание на профиль человека, который пытается установить контакт в мессенджерах. Зачастую у аферистов недавно созданные аккаунты и скрытый номер телефона. Лазарева рекомендует проверять новых собеседников с помощью специальных ботов или истории изменений имени в мессенджере, чтобы обнаружить подделку.