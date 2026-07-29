СМИ: мошенникам могут закрыть доступ к покупке сим-боксов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В России планируют во внесудебном порядке блокировать объявления о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия.

Блокировка страниц с объявлениями о продаже такого оборудования будет осуществляться в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

Под абонентскими терминалами пропуска трафика подразумеваются сим-боксы, используемые мошенниками для массовых обзвонов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенникам могут закрыть в России доступ к покупке устройств для массовых обзвонов жертв, блокируя во внесудебном порядке объявления о продаже такого оборудования, пишет газета " Мошенникам могут закрыть в России доступ к покупке устройств для массовых обзвонов жертв, блокируя во внесудебном порядке объявления о продаже такого оборудования, пишет газета " Известия ".

Эта инициатива, как сообщает издание со ссылкой на Минцифры, обсуждается в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, который сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами.

"В России во внесудебном порядке планируется блокировать интернет-страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия. Это следует из проекта поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который Минцифры разослало на межведомственное согласование", - пишет газета.

По данным "Известий", страницы с объявлениями о продаже такого оборудования будут включать в единый реестр ресурсов с информацией, распространение которой в России запрещено, - наряду с материалами порнографического характера, сведениями о наркотических средствах и другими.

"Под абонентскими терминалами пропуска трафика, о которых говорится в законопроекте, подразумеваются так называемые сим-боксы - устройства, используемые мошенниками для массовых обзвонов потенциальных жертв", - пояснил газете источник, знакомый с работой нескольких профильных ведомств.