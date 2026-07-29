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СМИ: мошенникам могут закрыть доступ к покупке сим-боксов в России - РИА Новости, 29.07.2026
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00:22 29.07.2026
СМИ: мошенникам могут закрыть доступ к покупке сим-боксов в России

"Известия": мошенникам могут закрыть доступ к покупке сим-боксов в РФ

© Фото : Рязанская полиция/MAXSIM-бокс
SIM-бокс - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Рязанская полиция/MAX
SIM-бокс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России планируют во внесудебном порядке блокировать объявления о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия.
  • Блокировка страниц с объявлениями о продаже такого оборудования будет осуществляться в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.
  • Под абонентскими терминалами пропуска трафика подразумеваются сим-боксы, используемые мошенниками для массовых обзвонов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенникам могут закрыть в России доступ к покупке устройств для массовых обзвонов жертв, блокируя во внесудебном порядке объявления о продаже такого оборудования, пишет газета "Известия".
Эта инициатива, как сообщает издание со ссылкой на Минцифры, обсуждается в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, который сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами.
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России во внесудебном порядке планируется блокировать интернет-страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия. Это следует из проекта поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который Минцифры разослало на межведомственное согласование", - пишет газета.
По данным "Известий", страницы с объявлениями о продаже такого оборудования будут включать в единый реестр ресурсов с информацией, распространение которой в России запрещено, - наряду с материалами порнографического характера, сведениями о наркотических средствах и другими.
"Под абонентскими терминалами пропуска трафика, о которых говорится в законопроекте, подразумеваются так называемые сим-боксы - устройства, используемые мошенниками для массовых обзвонов потенциальных жертв", - пояснил газете источник, знакомый с работой нескольких профильных ведомств.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер против кибермошенников. Он объединял около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.
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