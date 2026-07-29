Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения "Яблока"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения партии «Яблоко» Елены Перепелицы.

Елена Перепелица обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ).

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения партии "Яблоко" Елены Перепелицы, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании в отношении Перепелицы Елены Валерьевны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в инстанции.

Перепелице предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Останкинский суд Москвы отправил ее под стражу в начале июля.