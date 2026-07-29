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Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения "Яблока" - РИА Новости, 29.07.2026
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15:03 29.07.2026
Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения "Яблока"

Мосгорсуд признал законным арест члена партии "Яблоко" Перепелицы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения партии «Яблоко» Елены Перепелицы.
  • Елена Перепелица обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения партии "Яблоко" Елены Перепелицы, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании в отношении Перепелицы Елены Валерьевны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в инстанции.
Перепелице предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Останкинский суд Москвы отправил ее под стражу в начале июля.
По данным Telegram-канала пресс-службы "Яблока", причиной преследования стали пожертвования запрещенной организации в прошлом. Перепелица состоит в партии с 2017 года, с того же года являлась членом московских избирательных комиссий разного уровня.
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