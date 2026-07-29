Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения "Яблока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения партии «Яблоко» Елены Перепелицы.
- Елена Перепелица обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест члена московского отделения партии "Яблоко" Елены Перепелицы, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании в отношении Перепелицы Елены Валерьевны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в инстанции.
Перепелице предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Останкинский суд Москвы отправил ее под стражу в начале июля.
По данным Telegram-канала пресс-службы "Яблока", причиной преследования стали пожертвования запрещенной организации в прошлом. Перепелица состоит в партии с 2017 года, с того же года являлась членом московских избирательных комиссий разного уровня.
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