Российский дрон "Молния" пролетел 120 километров и уничтожил пикап ВСУ

По словам собеседника агентства, полет выполнялся не по прямому маршруту, а с учетом обхода зон действия средств радиоэлектронной борьбы и особенностей рельефа местности.

"Рекорд был установлен нами на 120 километров - на "Молнии" пролетели. Естественно, не по прямой, а с учетом обхода зон РЭБ и так далее. Посчитали трек - порядка 120 километров, и то на конечной стадии попали в пикап, не просто так полетели", - рассказал Апостол.