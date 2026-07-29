Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о поражении кораблей с грузами военного назначения ВСУ - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 29.07.2026 (обновлено: 17:49 29.07.2026)
Минобороны сообщило о поражении кораблей с грузами военного назначения ВСУ

МО: высокоточным оружием поражены 2 корабля с грузами военного назначения ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили два сухогруза в украинском порту «Южный».
  • Сухогрузы доставили военные грузы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в результате дневных ударов поразили два сухогруза в украинском порту "Южный", доставившие военные грузы, заявили в Минобороны РФ.
В среду российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту "Южный" – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
ВС России поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ для ВСУ
Вчера, 17:43
 
РоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала