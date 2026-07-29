Минобороны сообщило о поражении кораблей с грузами военного назначения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили два сухогруза в украинском порту «Южный».
- Сухогрузы доставили военные грузы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в результате дневных ударов поразили два сухогруза в украинском порту "Южный", доставившие военные грузы, заявили в Минобороны РФ.
В среду российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту "Южный" – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения", - говорится в сообщении.