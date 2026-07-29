Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 340 военнослужащих ВСУ.
- Также была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
- Российские военные нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ в различных районах ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 340 военнослужащих ВСУ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Там отметили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
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