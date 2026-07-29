Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 340 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 29.07.2026
ВСУ за сутки потеряли до 340 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 340 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 340 военнослужащих ВСУ.
  • Также была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
  • Российские военные нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ в различных районах ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 340 военнослужащих ВСУ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Там отметили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАРубежноеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала