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ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 29.07.2026
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12:23 29.07.2026
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 200 военнослужащих и танк в зоне действий российской группировки войск "Север".
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки лишились до 200 военных и танк в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - говорится в сводке военного ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанское, Соханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор.
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22 июня 2022, 17:18
 
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