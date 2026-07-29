Российские войска освободили населенный пункт Светлое в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое в ДНР.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Светлое в ДНР, сообщило в среду Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Светлое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Светлое в ДНР
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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