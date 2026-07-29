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Место служения митрополита Илариона изменили на Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2026
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Религия
 
20:43 29.07.2026 (обновлено: 22:42 29.07.2026)
Место служения митрополита Илариона изменили на Подмосковье

Митрополит Иларион будет служить в России из-за больной матери

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митрополит Иларион. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) останется в России для заботы о престарелой матери.
  • Святейший Патриарх Кирилл временно приостановил действие указа о направлении митрополита Илариона в Бразилию.
  • Местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь в Подмосковье.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев), пребывающий на покое и ранее направленный на служение в Бразилии, остается в России для заботы о престарелой матери, он будет служить в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре, расположенном в Подмосковье, сообщила пресс-служба Русской православной церкви.
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"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие Патриаршего указа от 3 июня с.г. в части определения места пребывания Его Высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в г. Санта Роза и в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия)", - сказано в сообщении пресс-службы РПЦ на сайте Московской патриархии.

До возобновления действия упомянутого указа о направлении в Бразилию местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания, отмечается в сообщении.
Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
МИД потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона
26 мая, 12:22
 
РелигияБразилияРоссияМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьМосковская ПатриархияМитрополит Иларион (Алфеев)
 
 
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