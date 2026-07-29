Место служения митрополита Илариона изменили на Подмосковье

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"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие Патриаршего указа от 3 июня с.г. в части определения места пребывания Его Высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в г. Санта Роза и в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия)", - сказано в сообщении пресс-службы РПЦ на сайте Московской патриархии.