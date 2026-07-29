Митрополит Павел в Югре лично окрестил детей из многодетных семей

ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в День крещения Руси совершил крещение семи младенцев из многодетных семей, сообщает департамент соцразвития Югры.

С инициативой крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан глава Ханты-Мансийской митрополии выступил в июне этого года на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской митрополией Русской православной церкви.

"В День крещения Руси в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил крещение шести младенцев. Таинство приняли две девочки и четыре мальчика. Крещаемые получили подарки - крестильные наборы от департамента социального развития Югры, Евангелие для детей - от Ханты-Мансийской епархии", - говорится в сообщении.

Директор департамента соцразвития округа Антон Терехин напомнил, что 28 июля - важный день в целом для Церкви, для Руси, и поблагодарил владыку Павла за такое символичное начало доброй традиции. "Сегодня он лично крестил наших деток из многодетных семей, и я хочу им пожелать прежде всего здоровья, чтобы их охранял Бог, чтобы у них было все хорошо. И мы дальше продолжим эту традицию, которая будет не только укреплять духовно-нравственные ценности в округе, но и поможет нам в увеличении многодетных семей", - цитирует слова Терехина пресс-служба департамента.

Владыка Павел подчеркнул, что Церковь поддерживает деторождение в целом и многодетных семей чтит особо. Каждого третьего и последующих детей крестить лично он планирует не только в столице, но и во всех городах округа, в том числе в Сургуте, Нижневартовске и в Нефтеюганске.