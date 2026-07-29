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Митрополит Павел в Югре лично окрестил детей из многодетных семей - РИА Новости, 29.07.2026
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09:39 29.07.2026 (обновлено: 10:27 29.07.2026)
Митрополит Павел в Югре лично окрестил детей из многодетных семей

Митрополит Павел в Югре окрестил детей из многодетных семей

© Фото : Департамент соцразвития ХМАОМитрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в День крещения Руси окрестил детей из многодетных семей
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в День крещения Руси окрестил детей из многодетных семей - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Департамент соцразвития ХМАО
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в День крещения Руси окрестил детей из многодетных семей
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ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в День крещения Руси совершил крещение семи младенцев из многодетных семей, сообщает департамент соцразвития Югры.
С инициативой крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан глава Ханты-Мансийской митрополии выступил в июне этого года на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской митрополией Русской православной церкви.
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"В День крещения Руси в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил крещение шести младенцев. Таинство приняли две девочки и четыре мальчика. Крещаемые получили подарки - крестильные наборы от департамента социального развития Югры, Евангелие для детей - от Ханты-Мансийской епархии", - говорится в сообщении.
Директор департамента соцразвития округа Антон Терехин напомнил, что 28 июля - важный день в целом для Церкви, для Руси, и поблагодарил владыку Павла за такое символичное начало доброй традиции. "Сегодня он лично крестил наших деток из многодетных семей, и я хочу им пожелать прежде всего здоровья, чтобы их охранял Бог, чтобы у них было все хорошо. И мы дальше продолжим эту традицию, которая будет не только укреплять духовно-нравственные ценности в округе, но и поможет нам в увеличении многодетных семей", - цитирует слова Терехина пресс-служба департамента.
Владыка Павел подчеркнул, что Церковь поддерживает деторождение в целом и многодетных семей чтит особо. Каждого третьего и последующих детей крестить лично он планирует не только в столице, но и во всех городах округа, в том числе в Сургуте, Нижневартовске и в Нефтеюганске.
"Будем крестить и об этом свидетельствовать. Русь всегда была православной, она всегда была многодетной, и от этого она и была сильна. Когда у нас сегодня не хватает населения в нашей стране, то Церковь и говорит об этом, что сколько Господь ниспосылает чад, столько должны мы и рождать, и крестить. Эти будет и сильная семья, и, конечно, сильное государство", - отметил владыка Павел.
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Ханты-МансийскСургутНижневартовскРусская православная церковьОбщество
 
 
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