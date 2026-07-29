Мишустин оценил снижение зависимости бюджета от цен на углеводороды

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом, страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

"Это то, к чему много лет, мне кажется, государство стремилось - снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд", - отреагировал Мишустин.