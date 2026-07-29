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Мишустин оценил снижение зависимости бюджета от цен на углеводороды - РИА Новости, 29.07.2026
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11:49 29.07.2026
Мишустин оценил снижение зависимости бюджета от цен на углеводороды

Мишустин: Россия стремится снизить зависимость бюджета от углеводородов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Доме Правительства в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Доме Правительства в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Доме Правительства в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом.
  • Ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Снижение зависимости бюджета России от цен на углеводороды является важным трендом, страна многие годы к этому стремилась, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.
Егоров отметил в ходе доклада премьер-министру, что ненефтегазовые доходы составляют 90% доходов консолидированного бюджета России.
"Это то, к чему много лет, мне кажется, государство стремилось - снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд", - отреагировал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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