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Власти определили меры по насыщению топливом Сибири и Дальнего Востока - РИА Новости, 29.07.2026
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13:09 29.07.2026 (обновлено: 14:59 29.07.2026)
Власти определили меры по насыщению топливом Сибири и Дальнего Востока

Минэнерго: власти утвердили меры по насыщению топливом Сибири и Дальнего Востока

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти России определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов.
  • Принятые меры планируется незамедлительно реализовать и отслеживать их эффект на следующем штабе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти РФ определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов страны, рассчитывают на их незамедлительную реализацию, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин по итогам штаба по топливу.
Он отметил, что в первую очередь в фокусе совещания было снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз, а также снабжение сибирских и дальневосточных регионов.
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"Проанализирован полностью текущий срез, какие возникают проблемные моменты и приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов. Рассчитываем, что принятые меры будут незамедлительно реализованы и в дальнейшем, на следующем штабе, будем мониторить и отслеживать их эффект", - добавил Сорокин.
Позднее правительство России сообщило, что Минэнерго на совещании представило доклад о текущем балансе спроса и предложения на рынке топлива, а также динамике производства нефтепродуктов.
Представители регионов доложили о мерах, реализуемых совместно с федеральными органами власти для обеспечения доступности топлива и дополнительного насыщения региональных рынков. В частности, была рассмотрена ситуация в республиках Тыва, Алтай и Саха (Якутия), Красноярском и Алтайском краях, а также в Симферополе и Севастополе.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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