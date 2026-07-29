Власти определили меры по насыщению топливом Сибири и Дальнего Востока

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти России определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов.

Принятые меры планируется незамедлительно реализовать и отслеживать их эффект на следующем штабе.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти РФ определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов страны, рассчитывают на их незамедлительную реализацию, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин по итогам штаба по топливу.

Он отметил, что в первую очередь в фокусе совещания было снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз, а также снабжение сибирских и дальневосточных регионов.

"Проанализирован полностью текущий срез, какие возникают проблемные моменты и приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов. Рассчитываем, что принятые меры будут незамедлительно реализованы и в дальнейшем, на следующем штабе, будем мониторить и отслеживать их эффект", - добавил Сорокин

Позднее правительство России сообщило, что Минэнерго на совещании представило доклад о текущем балансе спроса и предложения на рынке топлива, а также динамике производства нефтепродуктов.

Представители регионов доложили о мерах, реализуемых совместно с федеральными органами власти для обеспечения доступности топлива и дополнительного насыщения региональных рынков. В частности, была рассмотрена ситуация в республиках Тыва, Алтай и Саха (Якутия), Красноярском и Алтайском краях, а также в Симферополе и Севастополе.