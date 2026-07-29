В МИД Палестины назвали планы Израиля по расширению поселений катастрофой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин заявила, что планы Израиля по дальнейшему расширению поселений на Западном берегу реки Иордан подорвут перспективы создания палестинского государства.
- Поселенческая деятельность Израиля является военным преступлением и грубым нарушением международного права и резолюций ООН, отметила министр.
КАИР, 29 июл — РИА Новости. Планы Израиля по дальнейшему расширению поселений на Западном берегу реки Иордан приведут к катастрофическим последствиям для мирного урегулирования и окончательно подорвут перспективы создания палестинского государства, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин.
"Колониальные поселенческие планы, которые оккупационная сторона продолжает реализовывать, несут серьезную угрозу и имеют катастрофические последствия для будущего всего мирного процесса, перспектив политического урегулирования конфликта путем переговоров и уничтожают то, что осталось от возможностей реализации решения о двух государствах и создания палестинского государства", — сказала Агабекян Шахин.
По словам министра, поселенческая деятельность во всех ее формах, включая создание незаконных блокпостов, расширение поселений и снос палестинских домов, является военным преступлением и грубым нарушением международного права и резолюций ООН.
Министр отметила, что палестинское руководство продолжает политическую, дипломатическую и правовую работу, направленную на укрепление международного фронта против поселенческой деятельности и перевод заявлений с осуждением в конкретные действия.
"Мы призываем международные стороны взять на себя ответственность и заставить израильское правительство положить конец поселенческой деятельности и преступлениям поселенцев", — добавила глава внешнеполитического ведомства.
Ранее в интервью РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур заявил, что более 1,1 тысячи израильских военных блокпостов ограничивают передвижение людей и товаров на Западном берегу, создавая дополнительную нагрузку на палестинский бизнес, заявил. По его словам, объем экономической деятельности на палестинских территориях сократился более чем на 30%.
Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Аммане в понедельник также предупредил, что расширение поселений, насилие со стороны поселенцев, конфискация земель на Западном берегу и попытки изменить исторический и правовой статус исламских и христианских святынь в Иерусалиме ведут к дальнейшей дестабилизации Западного берега и подрывают перспективы справедливого мира.