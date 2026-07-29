В МИД Палестины назвали планы Израиля по расширению поселений катастрофой

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин заявила, что планы Израиля по дальнейшему расширению поселений на Западном берегу реки Иордан подорвут перспективы создания палестинского государства.

Поселенческая деятельность Израиля является военным преступлением и грубым нарушением международного права и резолюций ООН, отметила министр.

КАИР, 29 июл — РИА Новости. Планы Израиля по дальнейшему расширению поселений на Западном берегу реки Иордан приведут к катастрофическим последствиям для мирного урегулирования и окончательно подорвут перспективы создания палестинского государства, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин.

"Колониальные поселенческие планы, которые оккупационная сторона продолжает реализовывать, несут серьезную угрозу и имеют катастрофические последствия для будущего всего мирного процесса, перспектив политического урегулирования конфликта путем переговоров и уничтожают то, что осталось от возможностей реализации решения о двух государствах и создания палестинского государства", — сказала Агабекян Шахин.

По словам министра, поселенческая деятельность во всех ее формах, включая создание незаконных блокпостов, расширение поселений и снос палестинских домов, является военным преступлением и грубым нарушением международного права и резолюций ООН

Министр отметила, что палестинское руководство продолжает политическую, дипломатическую и правовую работу, направленную на укрепление международного фронта против поселенческой деятельности и перевод заявлений с осуждением в конкретные действия.

"Мы призываем международные стороны взять на себя ответственность и заставить израильское правительство положить конец поселенческой деятельности и преступлениям поселенцев", — добавила глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в интервью РИА Новости министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур заявил, что более 1,1 тысячи израильских военных блокпостов ограничивают передвижение людей и товаров на Западном берегу, создавая дополнительную нагрузку на палестинский бизнес, заявил. По его словам, объем экономической деятельности на палестинских территориях сократился более чем на 30%.