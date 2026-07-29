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Ученый рассказал, когда ждать пик звездопада с "пасущимися" метеорами - РИА Новости, 29.07.2026
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17:04 29.07.2026
Ученый рассказал, когда ждать пик звездопада с "пасущимися" метеорами

Бурмистров: звездопад с "пасущимися" метеорами достигнет пика в ночь на 31 июля

© Fotolia / peresanzМетеор на фоне Млечного пути
Метеор на фоне Млечного пути - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Fotolia / peresanz
Метеор на фоне Млечного пути. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды ожидается в ночь на 31 июля.
  • При ясном небе жители России смогут видеть до 25 "падающих звезд" в час.
  • Особенностью этого метеорного потока является то, что метеоры летят почти параллельно земной поверхности.
ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Необычный звездопад с "пасущимися" метеорами - Южные дельта-Аквариды - достигнет своего пика в ночь на 31 июля, при ясном небе жители России смогут видеть до 25 "падающих звезд" в час, сообщил РИА Новости эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.
"Почти до конца августа у жителей России есть возможность наблюдать необычный звездопад. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигает пика в ночь с 30 на 31 июля. Земля проходит через протяженный пылевой след", - сказал Бурмистров.
Он отметил, что в отличие от большинства звездопадов, эти метеоры летят не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности, за что их называют "пасущимися".
По его данным, при ясном небе ожидается до 25 вспышек в час - частицы, влетая в атмосферу, создают эффект падающих звезд. Также этот метеорный поток достаточно продолжителен - интенсивная фаза длится несколько суток, пик активности завершится к середине августа, уточнил собеседник.
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