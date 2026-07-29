Ученый рассказал, когда ждать пик звездопада с "пасущимися" метеорами

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды ожидается в ночь на 31 июля.

При ясном небе жители России смогут видеть до 25 "падающих звезд" в час.

Особенностью этого метеорного потока является то, что метеоры летят почти параллельно земной поверхности.

ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Необычный звездопад с "пасущимися" метеорами - Южные дельта-Аквариды - достигнет своего пика в ночь на 31 июля, при ясном небе жители России смогут видеть до 25 "падающих звезд" в час, сообщил РИА Новости эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

"Почти до конца августа у жителей России есть возможность наблюдать необычный звездопад. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигает пика в ночь с 30 на 31 июля. Земля проходит через протяженный пылевой след", - сказал Бурмистров.

Он отметил, что в отличие от большинства звездопадов, эти метеоры летят не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности, за что их называют "пасущимися".