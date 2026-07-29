Немецкий политик призвал Мерца поставить вопрос о доверии в бундестаге

"Никто больше не верит в то, что он (Мерц - ред.) по-прежнему пользуется доверием большинства в парламенте. Только сам бундестаг мог бы выручить его из этого бедственного положения, выразив доверие. В противном случае предстоящие месяцы станут еще более мучительными и катастрофическими", - указал Кубики.