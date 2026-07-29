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Немецкий политик призвал Мерца поставить вопрос о доверии в бундестаге - РИА Новости, 29.07.2026
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10:57 29.07.2026
Немецкий политик призвал Мерца поставить вопрос о доверии в бундестаге

Лидер СвДП Кубики призвал Мерца поставить вопрос о доверии в бундестаге

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер немецкой Свободной демократической партии Вольфганг Кубики призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поставить в бундестаге вопрос о доверии на фоне перестановок в кабмине.
  • Перестановки в кабмине ФРГ были инициированы Мерцем после ухода главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана и вызвали критику, в том числе со стороны однопартийцев из ХДС.
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поставить в бундестаге вопрос о доверии на фоне хаотичных перестановок в немецком кабмине.
Мерц инициировал 24 июля перестановки в кабмине ФРГ после ухода главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана. Решения канцлера вызвали критику даже со стороны однопартийцев из ХДС. По данным газеты Bild, депутаты фракции ХДС в парламенте Рейнланд-Пфальца отменили встречу с Мерцем, протестуя против увольнения министра транспорта Патрика Шнидера.
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"Мерцу следует поставить вопрос о доверии (в бундестаге - ред). Германии нужен канцлер, обладающий политическим авторитетом", - написал Кубики в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик полагает, что Мерц не соответствует занимаемой должности и растерял весь свой политический авторитет.
"Никто больше не верит в то, что он (Мерц - ред.) по-прежнему пользуется доверием большинства в парламенте. Только сам бундестаг мог бы выручить его из этого бедственного положения, выразив доверие. В противном случае предстоящие месяцы станут еще более мучительными и катастрофическими", - указал Кубики.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу Мерца на посту немецкого канцлера, 82% выразили недовольство работой его кабинета министров.
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