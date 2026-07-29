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"Мегафон" устранил признаки недобросовестной конкуренции, заявили в ФАС - РИА Новости, 29.07.2026
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13:53 29.07.2026
"Мегафон" устранил признаки недобросовестной конкуренции, заявили в ФАС

ФАС: "Мегафон" вводил россиян в заблуждение, предлагая тарифы всех операторов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Мегафон" вводил абонентов в заблуждение, предлагая через сервис "Маркетплейс тарифов" тарифы якобы любых операторов связи, хотя фактически были доступны только его тарифы.
  • Федеральная антимонопольная служба России установила факт недобросовестной конкуренции.
  • "Мегафон" скорректировал маркетинговую активность и изменил формулировку на "Маркетплейсе тарифов" после рекомендаций ведомства.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Мегафон" вводил россиян в заблуждение, предлагая тарифы якобы любого оператора связи через специальный сервис, хотя фактически были доступны только его тарифы; компания устранила признаки недобросовестной конкуренции, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"ФАС России установила, что "Мегафон" распространял информацию о возможности подключения тарифов любых операторов связи через собственный сервис "Маркетплейс тарифов", хотя фактически доступны только его тарифы", - заявили в ведомстве.
В том числе на сайте использовалась формулировка "Выбирайте тариф любого оператора и подключайте его в "Мегафоне", которая могла вводить абонентов в заблуждение относительно возможности подключения тарифов других мобильных операторов, пояснили в ведомстве.
"Члены экспертных советов рекомендовали телекоммуникационной компании скорректировать маркетинговую активность, которая может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Оператор связи исполнил рекомендации, изменив формулировку на "Маркетплейсе тарифов", - пояснили в ведомстве.
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