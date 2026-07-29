"Мегафон" устранил признаки недобросовестной конкуренции, заявили в ФАС

Краткий пересказ от РИА ИИ "Мегафон" вводил абонентов в заблуждение, предлагая через сервис "Маркетплейс тарифов" тарифы якобы любых операторов связи, хотя фактически были доступны только его тарифы.

Федеральная антимонопольная служба России установила факт недобросовестной конкуренции.

"Мегафон" скорректировал маркетинговую активность и изменил формулировку на "Маркетплейсе тарифов" после рекомендаций ведомства.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Мегафон" вводил россиян в заблуждение, предлагая тарифы якобы любого оператора связи через специальный сервис, хотя фактически были доступны только его тарифы; компания устранила признаки недобросовестной конкуренции, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

ФАС России установила, что "Мегафон" распространял информацию о возможности подключения тарифов любых операторов связи через собственный сервис "Маркетплейс тарифов", хотя фактически доступны только его тарифы", - заявили в ведомстве.

В том числе на сайте использовалась формулировка "Выбирайте тариф любого оператора и подключайте его в "Мегафоне", которая могла вводить абонентов в заблуждение относительно возможности подключения тарифов других мобильных операторов, пояснили в ведомстве.