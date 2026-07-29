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Медведев отметил патриотизм представителей всех парламентских партий - РИА Новости, 29.07.2026
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18:42 29.07.2026
Медведев отметил патриотизм представителей всех парламентских партий

Медведев: все представители парламентских партий являтся патриотами России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что все представители парламентских партий являются патриотами России, несмотря на различия в политических взглядах.
  • Он подчеркнул, что вне зависимости от итогов предстоящих парламентских выборов все партии будут работать на благо страны и приближать победу в специальной военной операции.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все представители парламентских партий, несмотря на различия политических взглядов, являются патриотами России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев ранее принял участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с лидерами парламентских партий на XII Всероссийском общественно-политическом образовательном молодежном форуме Территория смыслов. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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"В дискуссиях принимают участие представители парламентских партий – наши коллеги и оппоненты. Несмотря на все различия в идеологии и политических взглядах, нас объединяет главное. Все мы – граждане и патриоты нашей Родины. Считаем своим личным долгом, честью и ответственностью трудиться ради ее благополучия и процветания", - говорится в комментарии Медведева в канале на платформе "Макс".
Председатель "Единой России" напомнил, что в сентябре в России состоятся парламентские выборы, победу на них одержат те, кто "завоевал прочное доверие людей и способен его оправдать".
"Вне зависимости от итогов голосования, все мы будем делать все, чтобы наша страна смотрела в будущее с твердой уверенностью. И приближать нашу общую победу в специальной военной операции над врагами Отечества", - подчеркнул он.
Медведев также отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти, и выразил признательность коллегам за их работу.
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Дмитрий МедведевРоссияЕдиная Россия
 
 
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