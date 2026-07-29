Медведев рассказал о сути политической жизни России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы между политическими силами с разными взглядами на пути развития России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы между политическими силами, имеющими разные взгляды на пути развития России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду он принял участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Медведев обратил внимание, что участниками мероприятия стали и молодые представители парламентских партий, и беспартийные ребята, и действующие депутаты. У каждого есть собственные представления о жизни и о способах развития России, и в этом "проявляется суть того, что носит название демократия", добавил он.
"У нас у всех разные представления о том, что хорошо делать для нашей страны, каким образом развивать экономику, настраивать социальную сферу, просто жить, семейную жизнь обустраивать. Это действительно хорошо", - подчеркнул Медведев.
При этом он упомянул, что сейчас все политические силы страны находятся "в преддверии большого политического сезона" - выборов в Государственную думу.
"По этим позициям наши подходы часто не совпадают. Мы спорим, стараемся найти компромиссы, иногда их находим, иногда - не находим. И в этом, собственно, и есть суть политической жизни", - заключил председатель "Единой России".