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Медведев рассказал о сути политической жизни России - РИА Новости, 29.07.2026
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18:30 29.07.2026 (обновлено: 20:44 29.07.2026)
Медведев рассказал о сути политической жизни России

Медведев: суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы между политическими силами с разными взглядами на пути развития России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы между политическими силами, имеющими разные взгляды на пути развития России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду он принял участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Медведев обратил внимание, что участниками мероприятия стали и молодые представители парламентских партий, и беспартийные ребята, и действующие депутаты. У каждого есть собственные представления о жизни и о способах развития России, и в этом "проявляется суть того, что носит название демократия", добавил он.
"У нас у всех разные представления о том, что хорошо делать для нашей страны, каким образом развивать экономику, настраивать социальную сферу, просто жить, семейную жизнь обустраивать. Это действительно хорошо", - подчеркнул Медведев.
При этом он упомянул, что сейчас все политические силы страны находятся "в преддверии большого политического сезона" - выборов в Государственную думу.
"По этим позициям наши подходы часто не совпадают. Мы спорим, стараемся найти компромиссы, иногда их находим, иногда - не находим. И в этом, собственно, и есть суть политической жизни", - заключил председатель "Единой России".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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