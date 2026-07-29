Медведев рассказал о сути политической жизни России

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы между политическими силами с разными взглядами на пути развития России.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суть политической жизни заключается в попытках найти компромиссы между политическими силами, имеющими разные взгляды на пути развития России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В среду он принял участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Медведев обратил внимание, что участниками мероприятия стали и молодые представители парламентских партий, и беспартийные ребята, и действующие депутаты. У каждого есть собственные представления о жизни и о способах развития России , и в этом "проявляется суть того, что носит название демократия", добавил он.

"У нас у всех разные представления о том, что хорошо делать для нашей страны, каким образом развивать экономику, настраивать социальную сферу, просто жить, семейную жизнь обустраивать. Это действительно хорошо", - подчеркнул Медведев.

При этом он упомянул, что сейчас все политические силы страны находятся "в преддверии большого политического сезона" - выборов в Государственную думу.