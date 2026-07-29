Медведев поблагодарил Госдуму за политику в интересах всех россиян

СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за формирование консолидированной политики в интересах всех граждан РФ, а также за позиции партий в законах, связанных с поддержкой армии и участников специальной военной операции и их семей.

"В завершившей свою работу Государственной Думе большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержу армии - позиции всех фракций были одинаковы", - сказал Медведев в ходе форума.

"И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны, политику", - добавил он.