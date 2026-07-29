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Медведев поблагодарил Госдуму за политику в интересах всех россиян - РИА Новости, 29.07.2026
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17:01 29.07.2026 (обновлено: 20:58 29.07.2026)
Медведев поблагодарил Госдуму за политику в интересах всех россиян

Медведев поблагодарил Госдуму за формирование политики в интересах всех россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с лидерами парламентских партий на XII Всероссийском общественно-политическом образовательном молодежном форуме "Территория смыслов". 29 июля 2026
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с лидерами парламентских партий на XII Всероссийском общественно-политическом образовательном молодежном форуме Территория смыслов. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с лидерами парламентских партий на XII Всероссийском общественно-политическом образовательном молодежном форуме "Территория смыслов". 29 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за формирование консолидированной политики в интересах всех граждан РФ.
  • Он отметил единство позиций всех фракций в Госдуме по законам, связанным с поддержкой участников специальной военной операции и их семей, а также с развитием оборонно-промышленного комплекса.
  • Председатель ЕР принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за формирование консолидированной политики в интересах всех граждан РФ, а также за позиции партий в законах, связанных с поддержкой армии и участников специальной военной операции и их семей.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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"В завершившей свою работу Государственной Думе большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержу армии - позиции всех фракций были одинаковы", - сказал Медведев в ходе форума.
"И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны, политику", - добавил он.
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