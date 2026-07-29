Рейтинг@Mail.ru
Россиянам, чтобы победить, нужно консолидироваться, заявил Медведев - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 29.07.2026 (обновлено: 17:14 29.07.2026)
Россиянам, чтобы победить, нужно консолидироваться, заявил Медведев

Медведев призвал россиян консолидироваться, чтобы одержать победу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что россиянам необходимо "собраться в кулак" и занять общую консолидированную позицию по ряду тем.
  • Дмитрий Медведев принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы победить, необходимо "собраться в кулак" и занять общую консолидированную позицию, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Он выступил на пленарной сессии, в которой участвовали руководители всех парламентских фракций. Председатель "Единой России" поблагодарил их за консолидированную политику в интересах россиян, добавив, что общая позиция не исключает "острых вопросов".
"Политика состоит из острых вопросов. Но существуют темы, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию. Только тогда победим", - сказал Медведев на форуме "Территория смыслов".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Заявление Путина о козыре России вызвало переполох в США
Вчера, 13:57
 
Дмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала