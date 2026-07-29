Россиянам, чтобы победить, нужно консолидироваться, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что россиянам необходимо "собраться в кулак" и занять общую консолидированную позицию по ряду тем.
- Дмитрий Медведев принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы победить, необходимо "собраться в кулак" и занять общую консолидированную позицию, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в среду принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Он выступил на пленарной сессии, в которой участвовали руководители всех парламентских фракций. Председатель "Единой России" поблагодарил их за консолидированную политику в интересах россиян, добавив, что общая позиция не исключает "острых вопросов".
"Политика состоит из острых вопросов. Но существуют темы, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию. Только тогда победим", - сказал Медведев на форуме "Территория смыслов".